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Haberler Galeri PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir? İşte beklenen tarih...

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir? İşte beklenen tarih...

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı 2020 yılı içinde yapılacak polislik başvuruları için merak edilen konular arasında yer alıyor. 2 yıl alınacak akademik eğitimin ardından EGM bünyesinde çalışmaya başlayacak polislik öğrencileri için başvuru şartları belirlendi. 2500 polislik adayının kabul edilmesi bekleniyor. İşte, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir? İşte beklenen tarih...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 17:25
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PMYO için kritik tarih! PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir?
PMYO için kritik tarih! PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite yerleştirmeleri sonrasında PMYO alım tarihi merak ediliyor. Başvuru sürecinde adaylardan bazı kriterlere uyulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl PMYO alımlarında, 2250 erkek ve 250 kadın aday kabul edilmişti. EGM tarafından alımlar için açıklanacak taban puanlar ve kriterler sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir? İşte beklenen tarih...

2020 PMYO POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Polis olma hayali kuran adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan alımlarla birlikte yerleştirilecek. Sınavdan yeterli puanı alan adaylar tercih işlemleri aşamasına geçiş yapabilecek. YÖK, bu seneye mahsus olmak kaydıyla TYT baraj puanın 150 olarak açıklarken adaylar başvuru tarihini ve şartlarını merak ediyor.

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir? İşte beklenen tarih...

2020 PMYO POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Son alımlarda 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurular yapılmıştı. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılıyor.

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir? İşte beklenen tarih...

POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki yıl polis alımı için şartlar şunlardı:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir? İşte beklenen tarih...

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.