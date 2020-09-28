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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir? İşte beklenen tarih...
PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı 2020 yılı içinde yapılacak polislik başvuruları için merak edilen konular arasında yer alıyor. 2 yıl alınacak akademik eğitimin ardından EGM bünyesinde çalışmaya başlayacak polislik öğrencileri için başvuru şartları belirlendi. 2500 polislik adayının kabul edilmesi bekleniyor. İşte, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir? İşte beklenen tarih...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 17:25
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PMYO için kritik tarih! PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO boy, kilo, yaş alım şartları nelerdir?
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