Üniversiteler ne zaman, 2 Kasım'da mı açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler Ekim ayının sonlarına yaklaştığımız dönemde üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişte çok önemli aşamalar kaydedilirken üniversiteliler ise güz döneminde okulların olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman, 2 Kasım'da mı açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?