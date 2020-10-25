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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Üniversiteler ne zaman, 2 Kasım'da mı açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Üniversiteler ne zaman, 2 Kasım'da mı açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Üniversiteler ne zaman, 2 Kasım'da mı açılacak? Koronavirüs salgının etkisini sürdürmesinin ardından üniversiteler uzaktan eğitime devam ediyor. Milyonlarca öğrenci YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş kararı almasının ardından, üniversiteler için gelecek açıklama bekleniyor. Üniversiteler ne zaman, 2 Kasım'da mı açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 19:23
Üniversiteler ne zaman, 2 Kasım'da mı açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler Ekim ayının sonlarına yaklaştığımız dönemde üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişte çok önemli aşamalar kaydedilirken üniversiteliler ise güz döneminde okulların olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman, 2 Kasım'da mı açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında üniversitelerin büyük çoğunluğunda eğitim online olarak başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.'' açıklamasını yaptı.
ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMASI
İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.
Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır.
Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu.
Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.
Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,
"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız.