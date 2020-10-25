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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ne zaman, nasıl olacak? Sınavlar iptal mi? MEB son dakika: İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ne zaman, nasıl olacak? Sınavlar iptal mi?
İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman yapılacak? Koronavirüs sürecinde öğrenciler uzaktan eğitime evlerinde devam ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile bazı sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Bakanlık yüz yüze eğitim sürecinde sınavların nasıl olacağını açıkladı. Veliler ve öğrenciler sınavların nasıl olacağını araştırmaya başladı. İşte, İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ne zaman, nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 21:17
İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ne zaman, nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav açıklaması geldi. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 2 Kasım Pazartesi'den itibaren 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başlatacak. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, Yüz yüze sınavlar ne zaman, nasıl olacak? Sınavlar iptal mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
MEB'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Öğrencilerimizin sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler okullarımız tarafından yapılacaktır. Lütfen, Bakanlığımız resmî kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmeyiniz."
OKUL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA ve diğer internet uygulamalarıyla devam eden eğitim sürecinde sınavlar okulda mı internetten mi yapılacak sorusuna "Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak. Okul idaresi ve öğretmenler sınav programını öğrencileri gruplara ayırarak oluşturacak ve ilan edecek. Öğrenciler o tarihlerde okullara giderek ders sınavlarına girecekler." şeklinde cevap verdi. Okullarda yaşanan sınav yoğunluğuyla ilgili randevulu sınav sistemi düşünülüyor.
RANDEVULU SINAV SİSTEMİ NEDİR?
Okullarda yüz yüze eğitim henüz başlamadan MEB Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında sınavları randevulu sistemle yapmak zorunda olduklarını açıklamıştı. Tüm öğrencilerin aynı günde okulda bulunmasının risk oluşturacağını belirten Selçuk konuyla ilgili örnek göstererek "Diyelim ki 7'nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır." şeklinde konuştu.
SINAVLARLA İLGİLİ 2 SENARYO UYGULANABİLİR
Hürriyet'in haberine göre, uygulamalı dersler olan müzik, beden eğitim, resim gibi derslere not verilmesi bakanlık özellikle ilkokul ve ortaokulda esnek bir program izleyecek. Bu derslerde notlar yüz yüze sınavlarla değil, büyük ihtimalle ödevlerle verilecek. İkinci senaryo ise şöyle: Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil gibi akademik derslerde mutlaka ve mutlaka yüz yüze yazılı sınav yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu derslerde en az iki sınav yapılması esas.