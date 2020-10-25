Okullar 6, 7 ve 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılıyor, yarın hangi sınıflar gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada eğitimde 3. aşamayı tamamladıklarını, 4. aşamaya geçmek istediklerini vurguladı. 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıfların okula başlayacağını açıklanmasının ardından yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. 12 Ekim'de ilkokul (1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf) ile ortaokul 8'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başlamıştı. İşte, Okullar 6, 7 ve 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılıyor, yarın hangi sınıflar gidecek?