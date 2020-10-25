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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA! Okullar 6, 7 ve 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılıyor, yarın hangi sınıflar gidecek? MEB SON DAKİKA! Okullar 6, 7 ve 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılıyor, yarın hangi sınıflar gidecek?
Okullar ne zaman açılıyor, yarın hangi sınıflar gidecek? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde okullar uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. Başkan Erdoğan, 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıfların okula başlayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından 6, 7 ve 10, 11. sınıflar için okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, Okullar 6, 7 ve 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılıyor, yarın hangi sınıflar gidecek?
Giriş Tarihi: 25.10.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 18:27
Okullar 6, 7 ve 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılıyor, yarın hangi sınıflar gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada eğitimde 3. aşamayı tamamladıklarını, 4. aşamaya geçmek istediklerini vurguladı. 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıfların okula başlayacağını açıklanmasının ardından yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. 12 Ekim'de ilkokul (1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf) ile ortaokul 8'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başlamıştı. İşte, Okullar 6, 7 ve 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılıyor, yarın hangi sınıflar gidecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 5.6.7.9.10.11. SINIFLARIN YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHLERİ
5. ve 9. sınıflar 2 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.
6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.
OKUL KAÇ GÜN, KAÇ DERS OLACAK?
Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.