YÖK son dakika açıklaması: Üniversiteler bu yıl açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

Üniversiteler bu yıl açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılması için 15 Şubat tarihi işaret edildi. Hal böyle olunca üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararları bekliyor. Binlerce lisans ve önlisans öğrencisi uzun süredir uzaktan eğitime devam ediyor. İşte, üniversiteler bu yıl açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...