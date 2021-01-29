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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması: Üniversiteler bu yıl açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim... YÖK son dakika açıklaması: Üniversiteler bu yıl açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Üniversiteler bu yıl açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılması için 15 Şubat tarihi işaret edildi. Hal böyle olunca üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararları bekliyor. Binlerce lisans ve önlisans öğrencisi uzun süredir uzaktan eğitime devam ediyor. İşte, üniversiteler bu yıl açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 22:19 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 22:19
Üniversiteler bu yıl açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güz dönemin başlamasına kısa süre öğrenciler, üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimine devam eden öğrenciler YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, Üniversiteler bu yıl açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
YÖK Başkanı Saraç, Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için alacaklarını ifade ederken, 'Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna flaş bir cevap verdi.
İşte, YÖK Başkanı Saraç'ın son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklamasından öne çıkanlar;
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. En son YÖK Başkanı Yekta Saraç milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 'Üniversiteler yeniden açılacak mı? sorusunu cevapladı. YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.
YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.
İKİNCİ DÖNEM İÇİN...
Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; Saraç, "Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz.