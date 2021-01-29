AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları açıklandı mı? Kritik tarih...

AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu itibarı ile son bulan bitirme (final) sınavlarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesinden yapılacak olan 'AÖF sonuçları açıklandı' duyurusu merakla bekleniyor. AÖF final sınavı sonuçları dönem sonu not ortalamasına büyük etki yapıyor. Hal böyle olunca öğrenciler AÖF sınav sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları açıklandı mı? Kritik tarih...