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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları açıklandı mı? Kritik tarih... AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları açıklandı mı? Kritik tarih...
AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu itibarı ile son bulan bitirme (final) sınavlarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesinden yapılacak olan 'AÖF sonuçları açıklandı' duyurusu merakla bekleniyor. AÖF final sınavı sonuçları dönem sonu not ortalamasına büyük etki yapıyor. Hal böyle olunca öğrenciler AÖF sınav sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları açıklandı mı? Kritik tarih...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 21:14 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 21:14
AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Yüz binlerce öğrenci, geçtiğimiz hafta sonu itibarı ile son bulan güz dönemi bitirme sınavlarına online olarak katılım gösterdi. İşte, AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları açıklandı mı? Kritik tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2021
AÖF final sınavı sonuçları, güz dönemi not ortalamasının belirlenmesini doğrudan etkiliyor ve öğrenciler için bu yüzden büyük önem arz ediyor. Hâl böyle olunca, AÖF sonucu sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi.
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF final sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Peki, 2021 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.
12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.
AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının da 29 Ocak tarihinde erişime açılması bekleniyor.