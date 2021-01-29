Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Merakla beklenen tarih" Hangi illerde yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller... "Merakla beklenen tarih" Hangi illerde yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller...
Hangi illerde yasaklar kalkacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi nedeniyle yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Şimdi gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, Hangi illerde yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 23:19 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 23:19
Hangi illerde yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma uygulaması hız kesmeden devam ediyor. Son haftalarda vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yasakların ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar gözlerini Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak kararları bekliyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede uygulamaya konulan kısıtlamaların kademe kademe azaltılacağını söyledi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI KALKACAK MI?
Başta Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere konun uzmanları ise kısıtlamaların kalkması için vaka sayılarında azami olarak günlük binin altına inilmesi gerektiğini söylüyor.
Öte yandan, rakamlardaki düşüle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanabileceği ve hafta sonu ise saat 20.00'den sabah saat 05.00'e kadar kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde öngörüler de bulunuyor. Ancak hemen belirtelim ki henüz bu ihtimallerle ilgili resmi bir açıklama ya da karar bulunmuyor.
KAFERLER AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlara yönelik kısıtlamalarla ilgili ise şunları söyledi:
Kabine toplantımızda bunu ele alacağız.