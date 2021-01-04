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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması: Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? YÖK son dakika açıklaması: Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinden uzaktan eğitime geçen üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime döneceği merak ediliyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılardan çıkacak kararlara çevrildi. Ayrıca öğrenciler ve veliler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 04.01.2021 19:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 19:06
Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca lisans ve önlisans öğrencisi kendileri için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Öğrenciler gözünü Kabine toplantısından çıkacak kararlar çevirdi. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?
Üniversitelerin açılabilmesi için YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi.
İşte gönderilen o yazı " Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır" açıklaması yer aldı.
Üniversitelerin açılması için henüz net bir tarih ve bilgi yer almazken vaka sayısı, aşılama çalışmalarının verimliliği, ve koronavirüs tablosundaki gidişata göre üniversitelerin açılmasına karar verilecek. 2 hafta sonra düzenlenecek Kabine Toplantısında bu konunun gündeme gelmesi öngörülüyor.
YÖK ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÇALIŞMA!
Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin yüz yüze eğitime başladığında gerekli tedbir ve önlemlerin alınabilmesi için " Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırladı.