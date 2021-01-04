YÖK son dakika açıklaması: Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinden uzaktan eğitime geçen üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime döneceği merak ediliyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılardan çıkacak kararlara çevrildi. Ayrıca öğrenciler ve veliler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?