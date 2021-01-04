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MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısında alınan karara göre okulların uzaktan eğitim süreci yıl sonuna kadar devam edeceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 15 Şubat'ta başlayacağı iddia ediliyor. Bilim Kurulu üyeleri ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kritik açıklamalar geliyor. Veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2021 18:49
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MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?