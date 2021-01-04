Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren okulların açılma tarihi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İllerin kademeli olarak okullara döneceği iddiası büyük heyecan yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 takvimine göre okulların ikinci dönemi için kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler ise 15 Şubat iddiasını sorgulamaya başladı. İşte, okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?