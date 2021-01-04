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Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısında alınan karara göre okulların uzaktan eğitim süreci yıl sonuna kadar devam edeceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 15 Şubat'ta başlayacağı iddia ediliyor. Bilim Kurulu üyeleri ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kritik açıklamalar geliyor. Veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 04.01.2021 18:49
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MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren okulların açılma tarihi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İllerin kademeli olarak okullara döneceği iddiası büyük heyecan yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 takvimine göre okulların ikinci dönemi için kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler ise 15 Şubat iddiasını sorgulamaya başladı. İşte, okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

BAKAN SELÇUK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Bakan Selçuk paylaşımında, koronavirüs pandemisinin sona ereceği ve sosyal mesafe olmadan eğitime devam edileceğini belirtip, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" dedi.

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MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarda yapılması öngörülen telafi sınavlarının salgının seyrine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.