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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika açıklaması! Hangi illerde yasaklar kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Son dakika açıklaması! Hangi illerde yasaklar kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için ek tedbirler devreye sokulmuştu. Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Vatandaşlar vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında yeni normalleşme planının ne zaman devreye sokulacağını merak ediyor. İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?
Giriş Tarihi: 04.01.2021 22:35
Hangi illerde yasaklar kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu hemen hemen her hafta toplanarak yeni gelişmeleri masaya yatırıyor. Alınan tedbirler neticesinde son dönemde vaka sayılarında yaşanan düşüş sürüyor. Hal böyle olunca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?
Sağlık Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı için alınan yeni karar bulunmamaktadır. Yasaklar en son genelgeye göre devam etmektedir. Yeni kararlar açıklandığı takdirde ahaber.com.tr'de yer alacak.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARI ŞÖYLE;
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;