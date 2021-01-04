Hangi illerde yasaklar kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu hemen hemen her hafta toplanarak yeni gelişmeleri masaya yatırıyor. Alınan tedbirler neticesinde son dönemde vaka sayılarında yaşanan düşüş sürüyor. Hal böyle olunca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?