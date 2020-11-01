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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor mu? YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor mu?
Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime dönüş yapmasının ardından, milyonlarca üniversite öğrencisi kendileri için alınacak kararı bekliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tavsiye kararı sonrasında üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. Öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor mu?
Giriş Tarihi: 01.11.2020 20:22 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 20:28
Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencileri YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması dikkatleri üniversiteler çevirdi. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan kısa süre önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte, Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi ve konuya ilişkin son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde de yüz yüze eğitime geçişin sinyallerini vererek en son "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu.
SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;