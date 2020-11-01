Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencileri YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması dikkatleri üniversiteler çevirdi. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan kısa süre önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte, Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor mu?