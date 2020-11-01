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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA! Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 6. 7. 10. ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB SON DAKİKA! Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 6. 7. 10. ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Son dakika... Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? Geçtiğimiz haftalarda kademeli olarak açılmasına karar verilen sınıflar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, 5. ve 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak. Hal böyle olunca, 6. 7. 10. ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 6. 7. 10. ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2020 21:14 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 21:23
Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 6. 7. 10. ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında 5. ve 9. sınıfların okula başlamasına karar verildi. Bakan Selçuk, kademeli olarak okullara dönüşün sağlandığını ve diğer sınıflar için de çalışmalar sürüyor. 6. 7. 10. ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? sorusunun yanıtı öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre;
"Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halan uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz" dedi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
MEB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
* Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
* Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
* Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
* Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.