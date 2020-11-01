Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 6. 7. 10. ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında 5. ve 9. sınıfların okula başlamasına karar verildi. Bakan Selçuk, kademeli olarak okullara dönüşün sağlandığını ve diğer sınıflar için de çalışmalar sürüyor. 6. 7. 10. ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? sorusunun yanıtı öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?