Son dakika: Okullar yarın açılıyor mu? 2 Kasım'da hangi sınıflar okula başlayacak? Yüz yüze...

Okullar yarın açılıyor mu? Sorusun yanıtı merak ediliyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar arasına 5. ve 9. sınıflarda katıldı. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2 Kasım'da okula başlayacak sınıflar açıklanmıştı. Veliler ve öğrenciler yarın okula gidecek sınıflar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, okullar yarın açılıyor mu? 2 Kasım'da hangi sınıflar okula başlayacak? Yüz yüze...