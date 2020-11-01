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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Okullar yarın açılıyor mu? 2 Kasım'da hangi sınıflar okula başlayacak? Yüz yüze... Son dakika: Okullar yarın açılıyor mu? 2 Kasım'da hangi sınıflar okula başlayacak? Yüz yüze...
Okullar yarın açılıyor mu? Sorusun yanıtı merak ediliyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar arasına 5. ve 9. sınıflarda katıldı. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2 Kasım'da okula başlayacak sınıflar açıklanmıştı. Veliler ve öğrenciler yarın okula gidecek sınıflar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, okullar yarın açılıyor mu? 2 Kasım'da hangi sınıflar okula başlayacak? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 01.11.2020 19:27 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 19:34
Okullar yarın açılıyor mu? 2 Kasım'da hangi sınıflar okula başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci kademeli eğitim kararının ardından kısım kısım okullarına dönüyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 5. ve 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak. Veliler ve öğrenciler okulların açılıp açılmayacağı hakkında sorgulamalar sürüyor. İşte, Okullar yarın açılıyor mu? 2 Kasım'da hangi sınıflar okula başlayacak? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
5. ve 9. sınıflar 2 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.
6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.
OKUL KAÇ GÜN, KAÇ DERS OLACAK?
Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.