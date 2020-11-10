Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrenci, okulların kademeli olarak açılmasının ardından Kasım'da üniversitelerin açılır mı sorusunun cevabını arıyor. Kademeli eğitimin başlamasının ardından üniversite öğrencileri okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte, üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?