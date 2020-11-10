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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Sınıfların kademeli olarak okullara dönmesinin ardından üniversiteler için alınacak karar bekleniyor. Mart ayında salgının etkisini göstermesinin ardından öğrenciler uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. YÖK tarafından son dakika açıklaması binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 10.11.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 18:44
Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrenci, okulların kademeli olarak açılmasının ardından Kasım'da üniversitelerin açılır mı sorusunun cevabını arıyor. Kademeli eğitimin başlamasının ardından üniversite öğrencileri okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte, üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Örneğin; Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek. Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı. Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi. Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı. Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları takip edebilirsiniz.
Yükseköğretim Kurulunca açıklanan rapora göre 2019'da performansı en yüksek ilk 5 üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi olarak belirlendi