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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri POMEM 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM başvuru şartları açıklandı mı? Bu yıl polislik puanı kaç? POMEM 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM başvuru şartları açıklandı mı? Bu yıl polislik puanı kaç?
POMEM 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? Sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından merak ediliyor. POMEM alımları için başvuru ilanı yayımlandı. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020 yılı için POMEM başvuru detayları sorgulanmaya başladı. Adaylar başvuru süreci için gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Biz de yazımızda konuyu ele aldık İşte, POMEM 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM başvuru şartları açıklandı mı? Bu yıl polislik puanı kaç?
Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 17:03
POMEM 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM başvuru şartları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polislik hayalleri kuran vatandaşlar gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik için aranacak puan şartı sorgulanıyor. Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamalar merak ediliyor. POMEM 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM başvuru şartları açıklandı mı? Sorularının yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, bu yıl polislik puanı kaç?
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, başvuruların KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. ÖSYM takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da açıklanacak. Buna göre, 27. Dönem POMEM başvurularının aralık ayı gibi başlaması tahminler arasında. Konu ile ilgili resmi açıklam geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,