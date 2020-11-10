POMEM 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM başvuru şartları açıklandı mı? Bu yıl polislik puanı kaç?

POMEM 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? Sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından merak ediliyor. POMEM alımları için başvuru ilanı yayımlandı. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020 yılı için POMEM başvuru detayları sorgulanmaya başladı. Adaylar başvuru süreci için gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Biz de yazımızda konuyu ele aldık İşte, POMEM 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM başvuru şartları açıklandı mı? Bu yıl polislik puanı kaç?