YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Üniversiteler 2 Kasım'da açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, " En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın üzerine öğrenciler üniversitelerde eğitimin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Üniversiteler 2 Kasım'da açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?