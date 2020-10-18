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18 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK başvurusu için nefesler tutuldu! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK tarihi... KYK başvurusu için nefesler tutuldu! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK tarihi...
2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Üniversite açılış tarihi hakkında yapılan açıklamalar sonrasında KYK başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgınını nedeniyle okulların açılması gecikince, KYK başvuruları ileri tarihe ertelenmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınacak başvurular için gelecek tarih araştırılmaya devam ediyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK tarihi...
Giriş Tarihi: 18.10.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 18:40
2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite eğitimini sürdüren ve yeni kazanan öğrenciler KYK başvuruları için açıklanacak tarihi bekliyor. Üniversitelerin açılması yönündeki açıklamalar sonrasında KYK süreci yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce gelecek son dakika açıklaması öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler ve aileler gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK tarihi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.
BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.