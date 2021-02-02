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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2021 bahar dönemi yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK son dakika açıklaması: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2021 bahar dönemi yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Üniversiteler ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bahar döneminin başlamasına kısa bir süre kala, milyonlarca öğrenci ikinci dönemin nasıl devam edeceğini araştırmaya başladı. Güz dönemini online eğitim ile tamamlayan öğrenciler, YÖK'ten gelecek açıklamaları merak ediyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceği açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler üniversitelere çevrildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.02.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 15:39
Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Kabine Toplantısı'nın ardından gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Başkan Erdoğan, köy okulları ile 8. ve 12. sınıflar hakkında yüz yüze eğitim kararı alındığını açıkladı. Peki, bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2021 bahar dönemi yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAHAR DÖNEMİ ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, üniversitelerin hangi tarihte yüz yüze eğitime geçeceği henüz belli olmadı. YÖK tarafından konu hakkında yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,
"YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak. Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır. Biz bu çerçevede Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. YÖK olarak yükseköğretimi güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlar ile, üniversitelerimizin birbirinden farklı şartlarını, imkanlarını gözeterek, onlara hareket serbestisi tanıyarak süreçleri yönetiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.