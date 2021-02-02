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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR'dan müjde! 2021 TÜRASAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro dağılımı ve şartlar... İŞKUR'dan müjde! 2021 TÜRASAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro dağılımı ve şartlar... Son dakika... TÜRASAŞ personel alımı başvuruları başladı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü, Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere belirtilen mesleklerde 45 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve başvuru işlemleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 TÜRASAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro dağılımı ve şartlar... Giriş Tarihi: 02.02.2021 13:28
Son dakika... TÜRASAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), İŞKUR aracılığı ile personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü, Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlükleri'nin boş kontenjanlarına belirtilen branşlarda 45 kişilik işçi alımı yapacak. Peki, 2021 TÜRASAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRASAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 01-05 Şubat 2021 tarihleri arasında İŞKUR ya da Alo 170 üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak başvuru yapabilecekler.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstihdam edilecek kişiler, noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecek. İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen aday listelerinde yer alan kişiler arasından yapılacak olan Noter Kurası, TÜRAŞAŞ Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi'nde 12 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura sonuçları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer her türlü duyurular www.turasas.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
TÜRASAŞ bünyesine alımlar 45 kişilik kadro ile Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlüklerinde yapılacak.
* 18 Kaynakçı,
* 1 Motor Test Teknisyeni,
* 9 Raylı Sistemler ve Mekatronik Sistemler Teknisyeni,
* 1 Marangoz,
* 3 Bilgisayarlı Makine ( CNC Operatörü),
* 2 Elektronik Teknisyeni,
* 5 Elektrik Teknisyeni,
* 5 Tesviyeci,
* 1 CNC Tezgah Operatörü,