İŞKUR'dan müjde! 2021 TÜRASAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro dağılımı ve şartlar...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstihdam edilecek kişiler, noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecek. İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen aday listelerinde yer alan kişiler arasından yapılacak olan Noter Kurası, TÜRAŞAŞ Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi'nde 12 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura sonuçları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer her türlü duyurular www.turasas.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.