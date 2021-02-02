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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "Herkes merak ediyordu tarih geldi" Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasakları... "Herkes merak ediyordu tarih geldi" Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasakları...
Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının gelmesi sonrasında aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasından kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Pandemi döneminde risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için ekstra kısıtlamalar uygulanmıştı. Hayat Eve Sığar uygulamasında bazı illerde vaka sayılarının yeşile dönmesi sonrasında il bazında kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. İşte, hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasakları...
Giriş Tarihi: 02.02.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 15:57
Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasakları ne zaman kalkıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayısında yaşanan azalma sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için genel kısıtlamalar dışından önlemler alınmıştı. Vaka sayılarının azalması sonrasında vatandaşlar araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasakları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte İlhan'ın açıklaması:
Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir.
Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor.