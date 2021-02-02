Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasakları ne zaman kalkıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayısında yaşanan azalma sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için genel kısıtlamalar dışından önlemler alınmıştı. Vaka sayılarının azalması sonrasında vatandaşlar araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasakları...