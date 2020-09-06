YÖK son dakika açıklaması! Bu sene üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hibrit...

Üniversiteler açılacak mı? Bu sene üniversiteler nasıl, online mı olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı açıkladığı son dakika karara göre, 2020-2021 yılı için üniversitelere tavsiye kararı verdi. Yaşanan gelişmenin ardından üniversitelerin açılıp açılmayacağı araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin yüz yüze mi, online mı olacağı ise merak edilen başka unsur oluyor. Peki, Bu sene üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hibrit...