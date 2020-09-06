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Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması! Bu sene üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hibrit...

YÖK son dakika açıklaması! Bu sene üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hibrit...

Üniversiteler açılacak mı? Bu sene üniversiteler nasıl, online mı olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı açıkladığı son dakika karara göre, 2020-2021 yılı için üniversitelere tavsiye kararı verdi. Yaşanan gelişmenin ardından üniversitelerin açılıp açılmayacağı araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin yüz yüze mi, online mı olacağı ise merak edilen başka unsur oluyor. Peki, Bu sene üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hibrit...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 17:14
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YÖK son dakika açıklaması! Bu sene üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hibrit...

Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitelerle ilgili verilen tavsiye kararında, eğitimlerin online yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu eğitimlerin ise mümkünse ertelenmesi önerildi. YÖK tarafından alınacak son karar merak ediliyor. Daha önce yapılan açıklamalarda üniversitelerin 1 Ekim'de açılması planlanıyordu. Peki, üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hibrit...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika açıklaması! Bu sene üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hibrit...

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı, YÖK'e gönderdiği tavsiye raporunda üniversitelerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitimin online devam edilmesini istedi.

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YÖK son dakika açıklaması! Bu sene üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hibrit...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

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YÖK son dakika açıklaması! Bu sene üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hibrit...

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti: "Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit eğitim) hayırlı olmasını diliyoruz."

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YÖK son dakika açıklaması! Bu sene üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hibrit...

UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.