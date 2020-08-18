ANA SAYFA
YÖK son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu?
2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? YKS tercihlerinin sona ermesinin ardından artık sonuçların açıklanması bekleniyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın üniversitelerin açılış tarihi için 1 Ekim'i işaret etmesi sonrasında gözler kayıt tarihlerine çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı elde edenler, kazandıkları üniversiteye başvurabilecek. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 21:27
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9