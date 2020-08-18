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Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu?

YÖK son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu?

2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? YKS tercihlerinin sona ermesinin ardından artık sonuçların açıklanması bekleniyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın üniversitelerin açılış tarihi için 1 Ekim'i işaret etmesi sonrasında gözler kayıt tarihlerine çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı elde edenler, kazandıkları üniversiteye başvurabilecek. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 21:27
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YÖK son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu?

2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağı ve kayıtların hangi tarihta başlayacağı merak ediliyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversitelerin açılışı için 1 Ekim sonrasını işaret etti. Bu yıl üniversite kayıtları, 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman detaylara yer vereceğiz.

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YÖK son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

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YÖK son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu?

"YÖK olarak, bugün itibarıyla üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:

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YÖK son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu?

"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."