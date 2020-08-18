2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağı ve kayıtların hangi tarihta başlayacağı merak ediliyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversitelerin açılışı için 1 Ekim sonrasını işaret etti. Bu yıl üniversite kayıtları, 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...