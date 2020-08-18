Son dakika: AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi?

AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF öğrencileri Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte kayıt yenilemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Her sene sonbahar aylarında yapılan kayıt işlemlerinin, pandemi nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Adaylar gözlerini yapılacak son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Peki, AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...