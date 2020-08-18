18 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi?

Son dakika: AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi?

AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF öğrencileri Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte kayıt yenilemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Her sene sonbahar aylarında yapılan kayıt işlemlerinin, pandemi nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Adaylar gözlerini yapılacak son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Peki, AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 22:37
  • 1
  • 8
Son dakika: AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi?

AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitimin AÖF üzerinden sürdüren binlerce öğrenci, yeni yıl için kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. Öğrencilerin gözü yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Son dakika: AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi?

AÖF KAYIT YENİLEMELERİ NE ZAMAN?

2021 AÖF kayıt yenileme tarihini bekleyen Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme açık öğretim öğrencileri için henüz bir tarh belirtilmedi. Önceki eğitim döneminde kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı.

  • 3
  • 8
Son dakika: AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi?

AÖF'DE NEDEN DERS TEKRARI YAPILIR?

Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur.

  • 4
  • 8
Son dakika: AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi?

Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir.

  • 5
  • 8
Son dakika: AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli mi?

GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.