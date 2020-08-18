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18 Ağustos 2020, Salı
Haberler Galeri Muğla'da deniz tabanına dökülen beton hakkında inceleme başlatıldı
Muğla'da deniz tabanına dökülen beton hakkında inceleme başlatıldı
CHP'li Muğla Belediyesi'nin bir kez daha görmezden geldiği doğa katliamı hakkında flaş gelişme yaşandı. Muğla'daki deniz tabanına dökülen beton hakkında inceleme başlatıldı.
Giriş Tarihi: 18.08.2020 19:01 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 19:01