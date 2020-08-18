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Muğla'da deniz tabanına dökülen beton hakkında inceleme başlatıldı

CHP'li Muğla Belediyesi'nin bir kez daha görmezden geldiği doğa katliamı hakkında flaş gelişme yaşandı. Muğla'daki deniz tabanına dökülen beton hakkında inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 18.08.2020 19:01 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 19:01
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Muğla'da deniz tabanına dökülen beton hakkında inceleme başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde, deniz tabanına yapılan ve su altı kameralarınca tespit edilen metrelerce uzunluğundaki beton duvarlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla'da deniz tabanına dökülen beton hakkında inceleme başlatıldı

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz tabanına beton set çekildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kent Konseyi yetkilileri, bahse konu alanlarda inceleme yaptı.

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Muğla'da deniz tabanına dökülen beton hakkında inceleme başlatıldı

Su altı kamerasıyla da tespit edilen görüntülerde, deniz altına metrelerce uzunlukta beton duvarlar çekildiği belirlendi.

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Muğla'da deniz tabanına dökülen beton hakkında inceleme başlatıldı

İhbar üzerine Bodrum ve Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri bahse konu alanlarda incelemelerde bulunarak araştırma yaptı.

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Muğla'da deniz tabanına dökülen beton hakkında inceleme başlatıldı