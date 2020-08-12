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Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması: 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...

YÖK son dakika açıklaması: 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs sürecinde üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. YKS sürecinin sona ermesinin ardından üniversite öğrencileri ve sınavda başarı sağlayan adaylar gözlerini YÖK başkanı Yekta Saraç'ın yapacağı açıklamaya çevirmiş durumda. Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısında konunun masaya yatırılacağı belirtiliyor. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 19:15
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YÖK son dakika açıklaması: 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...

2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi döneminde üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçmişti. Üniversitelerin yeni döneme ne zaman başlayacağı merak ediliyor. YÖK Başkanı tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika açıklaması: 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. YÖK tarafından üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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YÖK son dakika açıklaması: 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, YÖK koronavirüs salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik rehber hazırladı.

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YÖK son dakika açıklaması: 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı..

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YÖK son dakika açıklaması: 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 küresel salgınının devam ettiği normalleşme sürecinde üniversitelerin, salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek çeşitli programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, altyapı imkanları gibi hususları göz önünde bulundurup farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecek.