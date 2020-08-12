ANA SAYFA
YÖK son dakika açıklaması: 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs sürecinde üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. YKS sürecinin sona ermesinin ardından üniversite öğrencileri ve sınavda başarı sağlayan adaylar gözlerini YÖK başkanı Yekta Saraç'ın yapacağı açıklamaya çevirmiş durumda. Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısında konunun masaya yatırılacağı belirtiliyor. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 19:15
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12