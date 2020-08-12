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Haberler Galeri Bakan Ziya Selçuk son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? İşte açılış tarihi...

Bakan Ziya Selçuk son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? İşte açılış tarihi...

Okullar ne zaman açılacak? Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ana maddeleri arasında yer alan okulların ne zaman açılacağı sorusunun yanıtı kısa süre içinde belli olacak. Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapacak. Veliler ve öğrenciler gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? İşte açılış tarihi...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 20:42
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Bakan Ziya Selçuk son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? İşte açılış tarihi...

Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanı açıklama yapacak. Bakan Selçuk'un okulların açılacağı konusunda yapacağı açıklama veliler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? İşte açılış tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan Ziya Selçuk son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? İşte açılış tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk," Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacaki 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitim başlayacak" dedi.

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Bakan Ziya Selçuk son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? İşte açılış tarihi...

OKULLARDA NASIL EĞİTİM VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

"Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.

1'i okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?

Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.

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Bakan Ziya Selçuk son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? İşte açılış tarihi...

3. sü şu; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını, öğrencilerin güvende olacağını bildirdi.

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Bakan Ziya Selçuk son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? İşte açılış tarihi...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktardı.