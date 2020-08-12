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Bakan Ziya Selçuk son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? İşte açılış tarihi...
Okullar ne zaman açılacak? Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ana maddeleri arasında yer alan okulların ne zaman açılacağı sorusunun yanıtı kısa süre içinde belli olacak. Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapacak. Veliler ve öğrenciler gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Özel okulların başlama tarihi belli mi? İşte açılış tarihi...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 20:42
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