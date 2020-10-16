YÖK son dakika açıklaması: 1 Kasım'da üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde online eğitime geçilmişti. Kademeli olarak ilkokul, ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime başlaması sonrası gözler üniversitelere çevrilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2020-2021 üniversiteler açılacak mı? 1 Kasım'da üniversiteler açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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