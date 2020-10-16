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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması: 1 Kasım'da üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK son dakika açıklaması: 1 Kasım'da üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde online eğitime geçilmişti. Kademeli olarak ilkokul, ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime başlaması sonrası gözler üniversitelere çevrilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2020-2021 üniversiteler açılacak mı? 1 Kasım'da üniversiteler açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 10:36
Son dakika... 1 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Milyonlarca üniversite öğrencisinin yakından takip ettiği yüz yüze eğitim konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda üniversitelerde güz döneminin online yapılması kararlaştırılmıştı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçiş ile birlite üniversitelerdeki son durum merak edilmeye başlandı. Son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, 1 Kasım'da üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada,
"En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. 1 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
YÖK ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDEKİ KOVİD-19 TEDBİRLERİNE YÖNELİK HİJYEN KRİTERLERİNİ BELİRLEDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması için "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.
YÖK ve TSE arasında, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla geçen ay içerisinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın imzaladığı protokol kapsamında, YÖK ve TSE iş birliğiyle "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.