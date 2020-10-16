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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'un koronavirüs haritasında dikkat çeken görüntü! Her şey 7 günde oldu... İstanbul'un koronavirüs haritasında dikkat çeken görüntü! Her şey 7 günde oldu... Son dakika haberine göre; İstanbul'da artan koronavirüs vaka tablosundaki son görünüm Hayat Eve Sığar yoğunluk uygulamasına yansıdı. Son 7 günlük karşılaştırma sonucunda bazı ilçelerin tamamen kırmızı renge dönüşmesi dikkat çekti. İşte İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs haritası... Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 10:56
15 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Tabloya göre 1693 kişi hastalığa yakalanırken 66 kişi vefat etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan İstanbul'da bir haftalık değişimin görüntülerini ilçe ilçe derlendi.
9 Ekim'deki Adana ziyaretinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarıyla ilgili, 'Üç haftalık zaman döneminde bütün Türkiye'de iniş yaşandı. Ankara İstanbul'un yarısına indi. Vakayı gizleyerek bu sonucu elde edebilir misiniz?
Türkiye'ye sesleniyorum 1 aya göre şu dönemde hangi vatandaşımız çevresindeki Kovid hastasının azalmadığını söyleyebilir? Hangi hekim gelen hastaların azalmadığını söyleyebilir?
İstanbul dışında vakanın azalmadığı il bulunmuyor. İstanbul'daki inişin önümüzdeki günlerde görüleceğini düşünüyorum. Adıyaman da yükselen bir ilimizdi. Düşüşe geçti' demişti.