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Haberler Galeri YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...

YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lisans ve önlisans öğrencileri kampüslerin ne zaman açılacağı yönündeki gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 81 ilimizdeki binlerce üniversite öğrencisi genç, okulların ardından üniversitelerin açılıp açılmayacağını merak ediyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 01:47
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YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir uzaktan eğitime devam eden üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararları merak ediyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki son durum şöyle;

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YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...

YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN SON AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

İşte YÖK Başkanı Saraç'ın o açıklamaları;

Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.

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YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, üniversiteler açılacak mı sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

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YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...

"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz.