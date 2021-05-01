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YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...
Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lisans ve önlisans öğrencileri kampüslerin ne zaman açılacağı yönündeki gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 81 ilimizdeki binlerce üniversite öğrencisi genç, okulların ardından üniversitelerin açılıp açılmayacağını merak ediyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 01.05.2021 01:47
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