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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında yer alan kurallar 29 Nisan itibariyle uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar belirtilen saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 18:12
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan akşamı başlayan sokağa çıkma yasağı 17 gün boyunca uygulanacak. İçişleri Bakanlığı ise Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi yayımladı. Genelgede muaf olan kişiler ve iş yerleri belirlendi. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...

Tam kapanma kapsamında 17 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklaması sonrasında İçişleri Bakanlığı ise Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi yayımladı. Genelgede muaf olan kişiler ve kısıtlamaların saatlerine yer verildi. Ramazan Bayramını da kapsayan tam kapanma döneminde sokağa çıkanlara para cezasıyla yaptırım uygulanacak.

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...

TAM KAPANMA TARİHLERİ VE SAATLERİ

Tam kapanma, kesintisiz sokağa çıkma yasağı 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek.

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYANLARA VERİLECEK CEZA

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem yapılabilir. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...

Market, manav ve kasapların açık olacağı saatler

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.