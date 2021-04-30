Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan akşamı başlayan sokağa çıkma yasağı 17 gün boyunca uygulanacak. İçişleri Bakanlığı ise Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi yayımladı. Genelgede muaf olan kişiler ve iş yerleri belirlendi. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...