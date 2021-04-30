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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında yer alan kurallar 29 Nisan itibariyle uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar belirtilen saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 18:12
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