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Haberler Galeri 'Sabri Abi' isimli baskında kumar oynayan 60 kişi yakalandı!

'Sabri Abi' isimli baskında kumar oynayan 60 kişi yakalandı!

Son dakika haberine göre; İzmir'in Bornova ilçesinde tam kapanma kararı uygulamaya konulduktan sonra denetimlerini artıran güvenlik güçleri, kumarhaneye dönüştürüldüğü öğrenilen bir hayvan çiftliğine 'Sabri abi' isimli operasyon gerçekleştirdi. Baskında senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Kolpaçino' filminden alınan bazı fotoğrafların kumarhane duvarlarına asıldığı fark edildi.

Giriş Tarihi: 01.05.2021 06:17
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'Sabri Abi' isimli baskında kumar oynayan 60 kişi yakalandı!

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynadığı saptanan 60 kişiye, toplam 288 bin 300 lira para cezası uygulandı.

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'Sabri Abi' isimli baskında kumar oynayan 60 kişi yakalandı!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinin kumarhaneye döndürüldüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan jandarma, ormanlık alan içerisindeki kumarhaneye 'Sabri Abi' isimli operasyon gerçekleştirdi.

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'Sabri Abi' isimli baskında kumar oynayan 60 kişi yakalandı!

Jandarma ekiplerini gören bazı kişiler, kumarhaneyi terk ederek ormanlık alanda kaçmaya çalıştı. Operasyon öncesi kumarhane çevresini abluka altına alan jandarma, kaçan kişileri tek tek ormanlık alanda yakaladı.

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'Sabri Abi' isimli baskında kumar oynayan 60 kişi yakalandı!

Kumarhanede yapılan incelemede, çok sayıda pul, tombala kağıdı, rakamların çekildiği makina ve televizyonlar ele geçirildi.

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'Sabri Abi' isimli baskında kumar oynayan 60 kişi yakalandı!

Baskınında suçüstü yakalanan kişiler, görüntülenmemek için masaların altına saklandı.