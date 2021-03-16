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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler 1 Nisan'da açılıyor mu? İşte talepler... YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler 1 Nisan'da açılıyor mu? İşte talepler...
Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçen üniversitelerin yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. Lisans ve önlisans öğrencileri gözlerini YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bazı üniversiteler ise online ve yüz yüze eğitim için aldıkları kararı açıkladı. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler 1 Nisan'da açılıyor mu? İşte talepler...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 17:00
Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler 1 Nisan'da açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılış tarihi lisans ve önlisans öğrencileri tarafından merak ediliyor. YÖK tarafından geçtiğimiz günlerde son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre, Şubat sonrası uygulamalı eğitim yapan programlarda yüz yüze, teorik programlarda ise çevrim içi eğitim olacak. Konuyla ilgili detaylar ise haberimizde yer alacak. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler 1 Nisan'da açılıyor mu? İşte talepler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?
Uygulamalı derslerin sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze yapılabileceği, eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği açıklandı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şu açıklamayı yaptı: "Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor.
Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa ediliyor. Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir."
YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Ayrıca YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.