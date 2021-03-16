Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler 1 Nisan'da açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılış tarihi lisans ve önlisans öğrencileri tarafından merak ediliyor. YÖK tarafından geçtiğimiz günlerde son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre, Şubat sonrası uygulamalı eğitim yapan programlarda yüz yüze, teorik programlarda ise çevrim içi eğitim olacak. Konuyla ilgili detaylar ise haberimizde yer alacak. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler 1 Nisan'da açılıyor mu? İşte talepler...