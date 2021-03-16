Polislik sınavı için kritik tarih... Polislik sınavı ne zaman yapılacak 2021? 27. POMEM sınav tarihi açıklandı mı?

Polislik sınavı ne zaman yapılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce polis adayının merakla beklediği sınav için geri sayım başladı. 27. Dönem POMEM kapsamında adaylar ilk olarak 8-24 Aralık tarihlerinde başvurularını tamamlamış ve ardından ön sağlık kontrollerine katılmışlardı. Tüm aşamaları geçen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Sınav tarihi için araştırmalar sıklaştı. İşte, Polislik sınavı ne zaman yapılacak 2021? 27. POMEM sınav tarihi açıklandı mı?