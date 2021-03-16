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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Polislik sınavı için kritik tarih... Polislik sınavı ne zaman yapılacak 2021? 27. POMEM sınav tarihi açıklandı mı? Polislik sınavı için kritik tarih... Polislik sınavı ne zaman yapılacak 2021? 27. POMEM sınav tarihi açıklandı mı?
Polislik sınavı ne zaman yapılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce polis adayının merakla beklediği sınav için geri sayım başladı. 27. Dönem POMEM kapsamında adaylar ilk olarak 8-24 Aralık tarihlerinde başvurularını tamamlamış ve ardından ön sağlık kontrollerine katılmışlardı. Tüm aşamaları geçen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Sınav tarihi için araştırmalar sıklaştı. İşte, Polislik sınavı ne zaman yapılacak 2021? 27. POMEM sınav tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 16.03.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 16:23
Polislik sınavı ne zaman yapılacak 2021? 27. POMEM sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM başvuruları sonrasında alım için süreç devam ediyor. İlk aşamayı başarıyla atlatan adaylar, sınavların yapılacağı tarihi merak ediyor. Adaylar mülakat sınavı için komisyonun karşısına çıkacak. Hal böyle olunca adaylar, "27. Dönem POMEM sınav tarihi açıklandı mı?" sorusunun yanıtını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Polislik sınavı ne zaman yapılacak 2021?
GALERİ DEVAM EDİYOR POLİSLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, 27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?
27. Dönem POMEM polis alımı kapsamında ön sağlık kontrollerinden geçen adaylar şimdi ise polislik sınavına katılım sağlayacakları günü iple çekiyor. Bilindiği üzere 8 - 24 Aralık 2020 tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından ön sağlık kontrolleri yapılmıştı.
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.