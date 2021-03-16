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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 16 Mart koronavirüs tablosu son dakika: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar? Koronadan kaç kişi öldü? 16 Mart koronavirüs tablosu son dakika: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar? Koronadan kaç kişi öldü?
16 Mart Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında son gelişmeler görüşülecek. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası günlük olarak yayımlanan vaka sayısı merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılan vaka sayısının bugün ne kadar olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. İşte, Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar? Koronadan kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 16.03.2021 19:39 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 19:39
Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi. İşte, Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar? Koronadan kaç kişi öldü?
GALERİ DEVAM EDİYOR 16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
16 Mart koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.
Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.