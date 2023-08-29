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Haberler Galeri YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMA! Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMA! Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

"Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 üniversitelerin açılış tarihi, ilk defa üniversiteye gitmeye hazırlanan birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Bugün üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte, kazandığı üniversite kaydını yaptıran öğrenciler derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2023 20:04 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 20:04
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YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMA! Üniversiteler 2. Ekim’de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

"Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen üniversite açılış takvimi sorgulanırken, üniversitelerin ne zaman açılacağı, 2 Ekim'e ertelenip ertelenmediğine dair merak edilenler arttı. Peki, Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMA! Üniversiteler 2. Ekim’de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

ÜNİVERSİTELER 2 EKİM'DE Mİ AÇILIYOR?

Üniversitelerde yeni dönemin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebiliyor.

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YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMA! Üniversiteler 2. Ekim’de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

Ancak üniversitelerde güz döneminin Eylül ayının üç ya da dördüncü haftasında başlaması bekleniyor.

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YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMA! Üniversiteler 2. Ekim’de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

Konuyla ilgili olarak en net bilgi üniversite ve fakültelerin resmi internet sayfaları üzerinden edinilebilecek.

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YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMA! Üniversiteler 2. Ekim’de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

2023-2024 DÖNEMİ ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerde kayıtlar, 28 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Bu tarihten sonra tüm üniversitelerde eylül ayının 2. haftası gibi eğitim ve öğretimin başlaması bekleniyor.