82. il olabilecek 67 ilçe sıralandı! Liste az evvel güncellendi! İşte 82. il olmaya aday 67 ilçe...

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin kullanımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hançer, mekansal verilerin çeşitli sorunlara çözüm üretmede etkili olduğunu belirterek, kent yaşamının zorluklarına çözüm önerileri sunabileceklerini ifade etti. Yapılan son araştırmada, 30 kilometrelik bir mesafede bulunan ve nüfusu 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğu ortaya çıktı. İşte aday olan 67 ilçe...