YÖK son dakika açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak?

Üniversiteler açılacak mı? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversitelerin açılış tarihi merak edilmeye başladı. Üniversite öğrencileri YÖK tarafından yapılacak açıklamayı dört gözle bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihini açıkladı. Lisans ve önlisans eğitimlerine devam eden öğrenciler okulların açılma tarihini araştırmaya devam ediyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...