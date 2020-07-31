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Haberler Galeri YÖK son dakika açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak?

YÖK son dakika açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak?

Üniversiteler açılacak mı? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversitelerin açılış tarihi merak edilmeye başladı. Üniversite öğrencileri YÖK tarafından yapılacak açıklamayı dört gözle bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihini açıkladı. Lisans ve önlisans eğitimlerine devam eden öğrenciler okulların açılma tarihini araştırmaya devam ediyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 13:29
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YÖK son dakika açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak?

Son dakika... Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci üniversitelerin uzaktan eğitim mi olup olmayacağını merak ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre sonra tercih dönemi başlayacak. Lisans ve önlisans eğitimlerini sürdüren öğrencilerin gözü YÖK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz açıklanmadı. YÖK tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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YÖK son dakika açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak?

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM ATLASI GÜNCELLENDİ

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, atlasın güncellenen haline "https://yokatlas.yok.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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YÖK son dakika açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak?

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki modüller güncellenerek, 2020-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

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YÖK son dakika açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak?

Atlas, online olduğu 10 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar 31 milyon kişi tarafından kullanıldı.