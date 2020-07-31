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31 Temmuz 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 lise yerleştirme sonuçları ve taban puanları... MEB son dakika: LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 lise yerleştirme sonuçları ve taban puanları...
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih döneminin sona ermesinin ardından gözler açıklanacak sonuçlara çevrildi. 2020 Liselere Geçiş Sınavı'na katılan binlerce öğrenci elde ettikleri yüzdelik dilimlerle tercihlerini yaptı. Veliler ve öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 lise yerleştirme sonuçları ve taban puanları...
Giriş Tarihi: 31.07.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 14:07
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 lise yerleştirme sonuçları ve taban puanları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sonuçların hangi açıklanacağını duyurmuştu. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 lise yerleştirme sonuçları ve taban puanları...
GALERİ DEVAM EDİYOR LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde açıklanacak. Boş kontenjanlar ise açıklamanın ardından duyurulacak.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.