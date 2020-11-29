YÖK son dakika: 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Online, uzaktan...

2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler koronavirüs salgının etkisini gösterdiği Mart ve Nisan aylarından bu yana uzaktan eğitimini sürdürüyor. Okullarda kademeli eğitimin başladığı dönemde üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündem gelmişti. Üniversite öğrencileri üniversitelerin ikinci dönem açılıp açılmayacağını araştırıyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Online, uzaktan...