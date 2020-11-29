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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Online, uzaktan... YÖK son dakika: 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Online, uzaktan...
2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler koronavirüs salgının etkisini gösterdiği Mart ve Nisan aylarından bu yana uzaktan eğitimini sürdürüyor. Okullarda kademeli eğitimin başladığı dönemde üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündem gelmişti. Üniversite öğrencileri üniversitelerin ikinci dönem açılıp açılmayacağını araştırıyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Online, uzaktan...
Giriş Tarihi: 29.11.2020 21:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 21:59
2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılış tarihi lisans ve önlisans eğitimini sürdüren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanmasının ardından öğrenciler üniversitelerin açılış tarihi hakkında gelecek açıklamayı bekliyordu. Okulların yeniden uzaktan eğitim modeline geçmesi nedeniyle YÖK tarafından gelecek açıklama bekleniyor. İşte, 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Online, uzaktan...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Örneğin; Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.
Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı.