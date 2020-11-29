2020-2021 sınav takvimi açıklandı mı? YKS, AÖL, AÖF, BİLSEM, LGS sınavları ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2021 sınav takvimi merak ediliyor. Sınava girecek adaylar kendi gireceği merkezi sınavın hangi tarihte olacağını sorguluyor. ahaber.com.tr olarak merak edilen detaylar haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2020-2021 sınav takvimi açıklandı mı? YKS, AÖL, AÖF, BİLSEM, LGS sınavları ne zaman yapılacak? Online...