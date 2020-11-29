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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: 2020-2021 sınav takvimi açıklandı mı? YKS, AÖL, AÖF, BİLSEM, LGS sınavları ne zaman yapılacak? Online... ÖSYM son dakika: 2020-2021 sınav takvimi açıklandı mı? YKS, AÖL, AÖF, BİLSEM, LGS sınavları ne zaman yapılacak? Online...
YKS, AÖL, AÖF, BİLSEM, LGS sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pandemi nedeniyle yüz yüze sınavları ertelenmesi sonrasında merkezi sınavların durumu gündemin ilk sırasında yer alıyor. Ocak ayına kısa süre kala sınavlara girecek adaylar 2021 ÖSYM sınav takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2020-2021 sınav takvimi açıklandı mı? YKS, AÖL, AÖF, BİLSEM, LGS sınavları ne zaman yapılacak? Online...
Giriş Tarihi: 29.11.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 21:42
2020-2021 sınav takvimi açıklandı mı? YKS, AÖL, AÖF, BİLSEM, LGS sınavları ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2021 sınav takvimi merak ediliyor. Sınava girecek adaylar kendi gireceği merkezi sınavın hangi tarihte olacağını sorguluyor. ahaber.com.tr olarak merak edilen detaylar haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2020-2021 sınav takvimi açıklandı mı? YKS, AÖL, AÖF, BİLSEM, LGS sınavları ne zaman yapılacak? Online...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020-2021 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2021 takvimi henüz yayımlanmadı.
YKS 2021 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
LGS 2021 SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığından, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.
LGS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2020 yılında 7 Haziran 2020 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı için başvuru kılavuzu nisan ayında yayınlanmıştı. Bu yıl başvuruların nisan ayı içerisinde başlaması bekleniyor.