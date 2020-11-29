Paha biçilemiyor! 1970 model hurda aracı öyle bir hale getirdi ki! 6 silindir...

Paha biçilemiyor! 1970 model hurda aracı öyle bir hale getirdi ki teklfi üstüne teklif yağıyor. Dünya üzerinde nadir bulunan eski araçlara gözü bakan sahipleri, yüksek teklifleri elinin tersiyle itiyor. Elazığ'da klasik araba tutkunu Halis Yüksel,1970 model olan gözü gibi baktığı "Chevrolet" marka otomobiline 350 bin TL verilmesine rağmen satmadı. Sadece hafta sonları otomobili ile gezen ve 8 aydır da garajda bekleten Yüksel'in aracına 350 bin TL verdiler ama satmadı. Yüksel aracıyla ilgili, "Arabanın her şeyi orijinal değişen bir parçası yok. 1970 yılındaki Chevrolet, 236 inc motor L6, 6 silindir otomatik 3 şanzıman modeli." ifadelerini kullandı.