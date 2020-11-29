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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Paha biçilemiyor! 1970 model hurda aracı öyle bir hale getirdi ki! 6 silindir... Paha biçilemiyor! 1970 model hurda aracı öyle bir hale getirdi ki! 6 silindir...
Klasik model araçlara ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Eski model araçlara ilgi duyan vatandaşlar, uzun süredir kendi elinde bulunan araçlara tertemiz bakıyor. Elazığ'da klasik araba tutkunu Halis Yüksel,1970 model olan gözü gibi baktığı "Chevrolet" marka otomobiline 350 bin TL verilmesine rağmen satmadı. Öte yandan aracını 400 bin TL'nin altında satmayacağını aktaran Yüksel, özenli bakımını yaptığını aktardı. Ev fiyatını bulan teklifleri elinin tersiyle iten Yüksel, arabaya olan sevgisini anlatıyor.
Giriş Tarihi: 29.11.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 22:24
Paha biçilemiyor! 1970 model hurda aracı öyle bir hale getirdi ki teklfi üstüne teklif yağıyor. Dünya üzerinde nadir bulunan eski araçlara gözü bakan sahipleri, yüksek teklifleri elinin tersiyle itiyor. Elazığ'da klasik araba tutkunu Halis Yüksel,1970 model olan gözü gibi baktığı "Chevrolet" marka otomobiline 350 bin TL verilmesine rağmen satmadı. Sadece hafta sonları otomobili ile gezen ve 8 aydır da garajda bekleten Yüksel'in aracına 350 bin TL verdiler ama satmadı. Yüksel aracıyla ilgili, "Arabanın her şeyi orijinal değişen bir parçası yok. 1970 yılındaki Chevrolet, 236 inc motor L6, 6 silindir otomatik 3 şanzıman modeli." ifadelerini kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "22 BİN 500 DOLARA ALDIM"
Arabanın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Halis Yüksel,
"Bu arabayı, 2015 yılının Ocak ayında aldım. 22 bin 500 dolara aldım ama kur böyle değildi, 2,8 liraydı. O zamandan beri araba ben de, çok büyük bir masrafı olmadı. Sadece kaportasında ve boyasında eksik gördüğümüz yerlerinde restorasyon oldu. Genelde hafta sonları ya da güzel gezme havası olduğu zaman arabayı çıkarıp kullanıyoruz. Onun dışında genelde hep garajda. Arabanın her şeyi orijinal değişen bir parçası yok. 1970 yılındaki Chevrolet, 236 inc motor L6, 6 silindir otomatik 3 şanzıman modeli" dedi. "ARABAYA TALEPLERİN ÇOĞU, BATIDAN GELİYOR"
Aracına arsa takası ve villa tekliflerinin geldiğini ancak onu satmadığını dile getiren Yüksel,
"Şehir içi trafiğinde düşük hızla giderken özellikle fotoğraf çekmeye çalışan, park halindeyken fotoğrafını çekenler oluyor. Bunları sosyal medyada paylaşıyorlar, biz de görünce hoşumuza gidiyor. Bugüne kadar araba, 300 ile 350 bin TL arasında fiyatlar gördü. Bizim aklımızdaki fiyat ise 400 bin TL ve bu fiyat gelirse büyük ihtimalle satabiliriz. Arabaya taleplerin çoğu, batıdan geliyor.