Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite ile ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde online eğitime geçilmişti. Yılbaşının yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında yüz yüze eğitim oldu. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte cevaplar...