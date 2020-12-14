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YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi?
Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversiteler online eğitime geçmişti. İlk etapta ilkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmişti. Vaka sayısında görülen artış sonrası okullar yeniden online eğitime geçti. Kabine toplantısında üniversiteler ile ilgili yeni karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 17:06
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