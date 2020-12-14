14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi?

YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversiteler online eğitime geçmişti. İlk etapta ilkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmişti. Vaka sayısında görülen artış sonrası okullar yeniden online eğitime geçti. Kabine toplantısında üniversiteler ile ilgili yeni karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 17:06
  • 1
  • 12
YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite ile ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde online eğitime geçilmişti. Yılbaşının yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında yüz yüze eğitim oldu. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası üniversitelerin yüz yüze eğitime geçilmesi yönünde görüşmeler başlamadı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardıdnan Başkan Erdoğan'ın üniversitelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 12
YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." demişti. Ancak yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi.

  • 4
  • 12
YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi?

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Hürriyet'in haberine göre, pandemi nedeniyle üniversitelerde sınavlar büyük oranda online yapılmaya başladı. Ancak uzaktan yapılan sınavların güvenliği sağlanamayınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. Sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyaran YÖK "Gerekli önlemleri alın" dedi.

  • 5
  • 12
YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi?

ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Delialioğlu sınavlarda soruların rastgele sorulacağını söyledi. Öğrencilerin sınav esnasında bilgisayarlarında sınav dışında başka bir pencere açmasını engelleyen teknolojik çözümler de yaygın olarak kullanılıyor.