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Haberler Galeri Ödemeler hesaba yatıyor... KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek?

Ödemeler hesaba yatıyor... KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek?

KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre ödenecek ücretler için sorgulamalar sürüyor. İşte, KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 14.12.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 18:51
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Ödemeler hesaba yatıyor... KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek?

KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lisans ve önlisans eğitimi gören öğrenciler için KYK burs ve kredi ödemeleri için sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıklamanın ardından, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylama işlemleri de geride kaldı. İşte,KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ödemeler hesaba yatıyor... KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek?

2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

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Ödemeler hesaba yatıyor... KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek?

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

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Ödemeler hesaba yatıyor... KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek?

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

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Ödemeler hesaba yatıyor... KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek?

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç'inize bağlayabilirsiniz.