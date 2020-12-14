Ödemeler hesaba yatıyor... KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek?

KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre ödenecek ücretler için sorgulamalar sürüyor. İşte, KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak 2020? KYK kredi ödemeleri ne zaman ödenecek?