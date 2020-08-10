10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK son açıklamalar: Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK son açıklamalar: Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversite açılış tarihi ile ilgili YÖK açıklamaları yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. MEB tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihinin duyurulmasının ardından üniversitelerin açılacağı tarih heyecanla araştırılıyor. Peki, üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 14:33
  • 1
  • 14
YÖK son açıklamalar: Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Üniversiteler ne zaman açılacak, sorusuna yanıt arayan öğrenciler, YÖK'ten gelecek müjdeli habere kilitlendi. YKS tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ile halen eğitimine devam eden yükseköğretim öğrencileri, üniversitelerin açılacağı tarihi sorguluyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
YÖK son açıklamalar: Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. YÖK tarafından üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 14
YÖK son açıklamalar: Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK SON AÇIKLAMALAR

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

  • 4
  • 14
YÖK son açıklamalar: Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.

  • 5
  • 14
YÖK son açıklamalar: Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

"GELECEK EĞİTİM YILINA ETKİLERİNİ NET GÖREMİYORUZ"

Öğrencilerin ve ailelerinin bu alanda merak ettiği onlarca konu ve soru olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saraç, "Ancak ne yazık ki çoğu kez bu soruları cevaplayabilmek an itibari ile hem zor hem de verilebilecek cevaplar net değil.