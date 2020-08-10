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YÖK son açıklamalar: Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversite açılış tarihi ile ilgili YÖK açıklamaları yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. MEB tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihinin duyurulmasının ardından üniversitelerin açılacağı tarih heyecanla araştırılıyor. Peki, üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.08.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 14:33
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