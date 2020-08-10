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Haberler Galeri MEB Bakanı açıklama! Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Uzaktan, evden eğitim...

MEB Bakanı açıklama! Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Uzaktan, evden eğitim...

Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik yaptığı açıklama kısa sürede gündem oldu. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği tarih araştırılmaya devam ediyor. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı sorusunun cevabı yanıtını bekliyor. Pandemi döneminde öğrenciler yaklaşık 2,5 ay evden eğitime geçmişti. Peki, Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Uzaktan, evden eğitim...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:51
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MEB Bakanı açıklama! Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Uzaktan, evden eğitim...

Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca veli ve öğrenci MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların aksilik yaşanmaması durumunda 31 Ağustos tarihinde açılacağını açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Uzaktan, evden eğitim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB Bakanı açıklama! Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Uzaktan, evden eğitim...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılma tarihiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. 81 ile gönderilen genelgede okulların 31 Ağustos 2020'de açılacağı, 18 Haziran 2021'de kapanacağı bildirildi.

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MEB Bakanı açıklama! Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Uzaktan, evden eğitim...

Öte yandan birinci dönem ara tatilin 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatilinin 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatilinin ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacağı duyuruldu.

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MEB Bakanı açıklama! Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Uzaktan, evden eğitim...

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.

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MEB Bakanı açıklama! Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Uzaktan, evden eğitim...

ÖZEL Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okullar için belirlediği açılış tarihi 17 Ağustos'a hazır olduklarını söyledi. Atalay, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Konya ili dışındaki bütün illerde, bir yasak gelmediği müddetçe, özel okullar 17 Ağustos'ta eğitim öğretime başlayacak. Ben öyle tahmin ediyorum ki, velilerimizin yüzde 90'a yakını çocuklarını okullara gönderecekler. Çünkü çocuklarda da böyle bir talep oluştu artık, okullarını özlediler" dedi.