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MEB Bakanı açıklama! Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Uzaktan, evden eğitim...
Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik yaptığı açıklama kısa sürede gündem oldu. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği tarih araştırılmaya devam ediyor. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı sorusunun cevabı yanıtını bekliyor. Pandemi döneminde öğrenciler yaklaşık 2,5 ay evden eğitime geçmişti. Peki, Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Uzaktan, evden eğitim...
Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:51
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