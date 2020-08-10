ÖSYM son dakika! DGS soru ve cevapları görüntüleme! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) soru ve cevapları erişime açıldı. DGS sorularını görüntüleyen öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı DGS'nin detayları belli oldu. Peki, DGS sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...