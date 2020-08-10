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Haberler Galeri ÖSYM son dakika! DGS soru ve cevapları görüntüleme! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM son dakika! DGS soru ve cevapları görüntüleme! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 DGS sınav sonuçları, günün en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı 2020 DGS'nin soruları ve cevapları erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler sınav sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Peki, DGS sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 DGS sınavı ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 13:33
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ÖSYM son dakika! DGS soru ve cevapları görüntüleme! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) soru ve cevapları erişime açıldı. DGS sorularını görüntüleyen öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı DGS'nin detayları belli oldu. Peki, DGS sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika! DGS soru ve cevapları görüntüleme! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan DGS sınavına ait soru ve cevap anahtarının % 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

DGS SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM son dakika! DGS soru ve cevapları görüntüleme! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.

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ÖSYM son dakika! DGS soru ve cevapları görüntüleme! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

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ÖSYM son dakika! DGS soru ve cevapları görüntüleme! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.