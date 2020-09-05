YÖK son açıklamalar: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı olacak? Yüz yüze mi olacak?

Son dakika... Üniversiteler açılacak mı? Bu yıl üniversiteler online mı olacak? Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili tavsiye önerisi geldi. Bu gelişmelerin ardından üniversitelerin açılıp açılmayacağı, yeni eğitim döneminin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hangi üniversiteler online eğitim yapacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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