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YÖK son açıklamalar: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı olacak? Yüz yüze mi olacak?

Son dakika... Üniversiteler açılacak mı? Bu yıl üniversiteler online mı olacak? Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili tavsiye önerisi geldi. Bu gelişmelerin ardından üniversitelerin açılıp açılmayacağı, yeni eğitim döneminin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? Hangi üniversiteler online eğitim yapacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 11:53
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YÖK son açıklamalar: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı olacak? Yüz yüze mi olacak?

Üniversiteler açılacak mı, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitelerle ilgili verilen tavsiye kararında, eğitimlerin online yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu eğitimlerin ise mümkünse ertelenmesi önerildi. Bu gelişmelerin ardından üniversitelerde eğitimlerin nasıl olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. YÖK açıklamaları ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı olacak? Yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son açıklamalar: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı olacak? Yüz yüze mi olacak?

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı, YÖK'e gönderdiği tavsiye raporunda üniversitelerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitimin online devam edilmesini istedi.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın üniversitelere bildirdiği karar:

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YÖK son açıklamalar: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı olacak? Yüz yüze mi olacak?
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YÖK son açıklamalar: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı olacak? Yüz yüze mi olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

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YÖK son açıklamalar: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online mı olacak? Yüz yüze mi olacak?

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti: "Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit eğitim) hayırlı olmasını diliyoruz."