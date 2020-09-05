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Haberler Galeri Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz

Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyona gözaltına alınan Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şağban küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin haberlerinde Eyüp Fatih Şağban'ı "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" olarak övdüğü ve konuşmaları üzerinden operasyonel haberler yaptığı ortaya çıktı. 2016 yılında Odatv'nin manşetten yayınladığı haberde çocuk istismarcısı Fatih Şağban'ın şu ifadeleri dikkat çekiyor: Bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor yani." Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberi...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 12:59
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Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz
Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin; küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şağban'ı (58) en çok haber yaptığı ve kamuoyuna duyurduğu öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz
Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz

Oda TV'nin haberlerinde; Fatih Şağban'ı tarikat lideri ve efendi olarak tanıtması dikkat çekiyor. Oda TV'nin haberlerinde Fatih Şağban'ı "Türkiye'nin konuştuğu cemaatin tarikat lideri" ve "Fatih Nurullah Efendi ve Cemaati" olarak tanıttığı açıkça görülüyor.

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Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz
Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz

ODA TV; FATİH ŞAĞBAN'I TARİKAT LİDERİ VE EFENDİ OLARAK TANITTI
Oda TV; 1 Şubat 2016 tarihinde Fatih Şağban'ı kamuoyuna duyurdu. Oda TV'nin; "Havaalanında binlerce kişi neden zikir çekti" başlıklı haberinde, Fatih Şağban Uşşaki Tarikatı Lideri "Fatih Nurullah Efendi" ve "Fatih Nurullah Efendi" olarak tanıtıldı. Haberde; Fatih Şağban'ın karşılayanların görüntüleri de yer aldı.

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Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz
Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz

Oda TV'nin, "Havaalanında binlerce kişi neden zikir çekti" başlıklı haberi şöyle:

"İstanbul Atatürk Havaalanı'nda dün binlerce kişinin zikirli görüntüsü görenlerde merak uyandırdı. Olayın aslı bir süre sonra ortaya çıktı. Zikir yapanlar Umre'den dönen Uşşaki Tarikatı Lideri "Fatih Nurullah Efendi"yi bekliyorlardı.
Fatih Nurullah Efendi'nin yolcu çıkış kapısından çıkışıyla kalabalık elini öpmek için izdiham yarattı. Bu sırada ilahiler ve kasideler söylendi. O anlar görenler de şaşkınlığa neden oldu.
İşte o anlar:"



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Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz
Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz

ODA TV'YE GÖRE FATİH ŞAĞBAN TARİKAT LİDERİ VE EFENDİ
Oda TV; 9 Şubat 2016 tarihli haberinde Fatih Şağban'ı Türkiye'nin konuştuğu cemaatin tarikat lideri olarak kamuoyuna duyurdu. Oda TV haberinde; Fatih Şağban hakkında "Uşşaki tarikatı lideri", "Fatih Nurullah Efendi" ve "Nurullah Efendi" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.