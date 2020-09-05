Oda TV çocuk istismarcısı Fatih Nurullah üzerinden operasyon yapmış: Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyona gözaltına alınan Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şağban küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin haberlerinde Eyüp Fatih Şağban'ı "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" olarak övdüğü ve konuşmaları üzerinden operasyonel haberler yaptığı ortaya çıktı. 2016 yılında Odatv'nin manşetten yayınladığı haberde çocuk istismarcısı Fatih Şağban'ın şu ifadeleri dikkat çekiyor: Bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor yani." Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberi...