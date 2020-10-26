YÖK son açıklamalar: 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim...

BAKAN KOCA'DAN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi.