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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son açıklamalar: 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim... YÖK son açıklamalar: 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim...
2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Bu yıl üniversiteler yüz yüze mi olacak? Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitelerde güz döneminin online olması yönünde tavsiye önerisi gelmişti. İlerleyen süreçte Başkan Erdoğan tarafından üniversitelerdeki yüz yüze eğitime ilişikin açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından üniversitelerin ne zaman açılacağı, yeni eğitim döneminin yüz yüze mi yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 11:10
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamaların yakından takip eden öğrenciler son gelişmeleri merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da açıklamalarda bulunmuştu. YÖK açıklamaları ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada,
"En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. BAKAN KOCA'DAN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada,
"Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi. 2 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?
Başkan Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, üniversitelerin hangi tarihte açılacağı konusunda sorular gündeme geldi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÜÇ ÜNİVERSİTEDE "KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ" YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI AÇILDI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde "Kültür Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans programları açıldı.