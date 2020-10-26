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MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?
Okul sınavları nasl olacak? 21 Eylül'de anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflar, 12 Ekim'de ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti. 2 Kasım'da ortaokul 5. sınıf ve 9. sınıflar ve 23 Kasım'da ise tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Şimdi ise gözler okul sınavlarına çevrildi. Peki, okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:57Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 12:01
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MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?
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MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?
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MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?
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MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?
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MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?