SINAVLARLA İLGİLİ 2 SENARYO UYGULANABİLİR

Hürriyet'in haberine göre, uygulamalı dersler olan müzik, beden eğitim, resim gibi derslere not verilmesi bakanlık özellikle ilkokul ve ortaokulda esnek bir program izleyecek. Bu derslerde notlar yüz yüze sınavlarla değil, büyük ihtimalle ödevlerle verilecek. İkinci senaryo ise şöyle: Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil gibi akademik derslerde mutlaka ve mutlaka yüz yüze yazılı sınav yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu derslerde en az iki sınav yapılması esas.