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Haberler Galeri MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?

MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?

Okul sınavları nasl olacak? 21 Eylül'de anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflar, 12 Ekim'de ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti. 2 Kasım'da ortaokul 5. sınıf ve 9. sınıflar ve 23 Kasım'da ise tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Şimdi ise gözler okul sınavlarına çevrildi. Peki, okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 12:01
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MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?
MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?

Okul sınavları ne zaman olacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 21 Eylül itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm sınıflar için yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından okul sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?
MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?

OKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

MEB'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Öğrencilerimizin sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler okullarımız tarafından yapılacaktır. Lütfen, Bakanlığımız resmî kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?
MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?

OKUL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA ve diğer internet uygulamalarıyla devam eden eğitim sürecinde sınavlar okulda mı internetten mi yapılacak sorusuna "Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak. Okul idaresi ve öğretmenler sınav programını öğrencileri gruplara ayırarak oluşturacak ve ilan edecek. Öğrenciler o tarihlerde okullara giderek ders sınavlarına girecekler." şeklinde cevap verdi. Okullarda yaşanan sınav yoğunluğuyla ilgili randevulu sınav sistemi düşünülüyor.

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MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?
MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?

RANDEVULU SINAV SİSTEMİ NEDİR?

Okullarda yüz yüze eğitim henüz başlamadan MEB Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında sınavları randevulu sistemle yapmak zorunda olduklarını açıklamıştı. Tüm öğrencilerin aynı günde okulda bulunmasının risk oluşturacağını belirten Selçuk konuyla ilgili örnek göstererek "Diyelim ki 7'nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır." şeklinde konuştu.

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MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?
MEB duyurdu! Okul sınavları ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Okul sınavları nasıl olacak?

SINAVLARLA İLGİLİ 2 SENARYO UYGULANABİLİR

Hürriyet'in haberine göre, uygulamalı dersler olan müzik, beden eğitim, resim gibi derslere not verilmesi bakanlık özellikle ilkokul ve ortaokulda esnek bir program izleyecek. Bu derslerde notlar yüz yüze sınavlarla değil, büyük ihtimalle ödevlerle verilecek. İkinci senaryo ise şöyle: Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil gibi akademik derslerde mutlaka ve mutlaka yüz yüze yazılı sınav yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu derslerde en az iki sınav yapılması esas.